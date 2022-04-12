С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149187 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 апреля выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 35 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, по 6 - в Александровском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском районе и ЗАТО Радужный, 2 - в Киржачском, по 3 - в Гороховецком и Селивановском, 39 - в Вязниковском и 4 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149187 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40662 заболевших во Владимире, 17605 - в Ковровском районе и 16380 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.