Тридцать лет уникальные экосистемы и природные ландшафты Владимирской и Рязанской областей...

Тридцать лет уникальные экосистемы и природные ландшафты Владимирской и Рязанской областей находятся под защитой государства и носят звание особо охраняемых природных территорий федерального значения. Юбилей в этом году отмечает нацпарк "Мещера".Сегодня в составе нацпарка несколько территорий, в том числе два федеральных заказника: Муромский и Клязьминский. Общая площадь - около 300 тысяч гектаров. Главная задача созданного в 92-м году нацпарка - сохранение природного и историко-культурного наследия. Все эти годы успешно проводится восстановление ценнейших водно-болотных угодий. В Мещерской низменности растет более шестидесяти редких видов растений, под особую охрану взято 73 вида животных. Активно проводится работа с туристами. Важной ценностью "Мещеры" были и остаются неравнодушные люди, чьими силами и ведется эта масштабная работа. 3:0 в нашу пользу - двигаемся дальше, говорят в нацпарке.