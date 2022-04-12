При этом 1373 пациента с подозрением на онкопатологию направлены на диагностику, у 509 из них выявлены злокачественные новообразования, 1290 владимирцев прошли курсы химиотерапии.

Во Владимирской области с начала года обследование на рак прошли 4257 человек. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.При этом 1373 пациента с подозрением на онкологию направлены на диагностику, у 509 из них выявлены злокачественные новообразования, 1290 владимирцев прошли химиотерапию.Напомним, что в 33-ем регионе амбулаторные онкоцентры работают во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Киржаче. В этом году появится ещё один - на базе Александровской районной больницы.В арсенале специализированной службы – компьютерные томографы, УЗИ-аппараты экспертного класса, цифровые рентген-аппараты, маммографы, видеоэндоскопическое оборудование.