С 18 апреля по 18 октября 2022 года во Владимирской области установлен пожароопасный сезон. Это нужно для того, чтобы избежать пожаров в лесах и торфяных месторождениях региона. Сотрудники МЧС

С 18 апреля по 18 октября 2022 года во Владимирской области установлен пожароопасный сезон. Это нужно для того, чтобы избежать пожаров в лесах и торфяных месторождениях региона. Сотрудники МЧС своевременно ведут подготовку к недопущению людских потерь и снижению материального ущерба. Напомним, в пожароопасный сезон на территории Владимирской области запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание