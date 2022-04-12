Сотрудники МЧС ликвидировали первый весенний пал травы в Муромском районе. 12 апреля в 15.49 в...

Сотрудники МЧС ликвидировали первый весенний пал травы в Муромском районе.12 апреля в 15.49 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании сухой травы в Муромском районе около деревни Орлово.На место незамедлительно прибыли подразделения 15-ой пожарно-спасательной части. По прибытии наблюдался фронт огня шириной 10 метров. Спустя 19 минут после получения сообщения пожар был ликвидирован. Его площадь составила 70 кв. м.К ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники. При тушении использовались ранцевые огнетушители.Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.Неконтролируемые палы сухостоя нередко становятся причиной крупных пожаров в населённых пунктах с большим материальным ущербом. Кроме того, ландшафтные пожары наносят вред флоре и фауне. Пожар в Муромском районе стал первым ландшафтным пожаром в 2022-ом году на территории Владимирской области.В 2021-ом году зафиксировано 577 палов травы, огнём уничтожено более 1,5 тысяч га. Наиболее страшные пожары из-за палов травы произошли в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.Главное управление МЧС России информирует: в связи с резким потеплением в предстоящие выходные дни повышаются риски возникновения ландшафтных пожаров из-за палов сухой травы.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области