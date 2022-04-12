В регионе продолжается месячник по благоустройству.

Во Владимирской области с улиц и дворов с начала апреля вывезли 182 тонны мусора. Задействовано 146 единиц техники.Месячник санитарной очистки стартовал 1 апреля. В регионе ведётся уборка обрезанных веток с обочин, удаление остатков пескосоляной смеси, очистка дренажных канав.«Во Владимире, Коврове, Гороховце, Гороховецком и Вязниковском районах у контейнерных площадок обнаружены свалки, не относящиеся к ТКО. Требования устранить нарушения направлены собственникам», - пояснил начальник инспекции государственного административно-технического надзора Виктор Придыбайло.Власти обсудили также , где неизвестные повредили памятник воинам, погибшим в ВОв.Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова заверила, что к 9 мая последствия кощунственного акта будут устранены. Преступников разыскивает полиция.