Судебные приставы возбудили семь исполнительных производств, арестовали счета базы отдыха, а также Ford Mondeo и Lada Vesta.

Во Владимирской области санаторий задолжал семи сотрудницам почти 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Одной женщине база отдыха не выплатила 157, второй - 139, третьей - 110, четвёртой - 104, пятой - 103, шестой - 61 и седьмой 17 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили семь исполнительных производств, арестовали счета базы отдыха, а также Ford Mondeo и Lada Vesta.Активные действия сотрудников службы побудили предпринимателя выполнить свои обязательства перед людьми. Организация расплатилась с работниками.Кроме этого, приставы взыскали с санатория исполнительский сбор.