Во Владимирской области сегодня стартовали крупномасштабные учения. Они проходят под руководством...

Во Владимирской области сегодня стартовали крупномасштабные учения. Они проходят под руководством МЧС России. "Экзамен" продлится три дня.Спасатели отрабатывают действия во время весеннего половодья и пожароопасного сезона. Задача - обеспечить безопасность населённых пунктов, социальных объектов, инфраструктуры. Учения пройдут в три этапа. Сегодня, на первом - развёрнут оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. Произведён сбор аэромобильной группировки. Прошёл смотр сил и средств. В учениях задействованы около девятисот человек и четыреста единиц техники. В том числе вертолёт МЧС России Ми-8.Пётр Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Второй этап, это 13 число - обеспечение готовности органов управления и действий органов управления сил при ликвидации ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья. И третий этап, 14 число - это обеспечение готовности органов управления и действия сил при ликвидации ЧС, связанных с прохождением пожароопасных ситуаций.