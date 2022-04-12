Несмотря на недавний снег за окном и холодную весну, пчелы уже начали вылетать из ульев. Пасечники...
Несмотря на недавний снег за окном и холодную весну, пчелы уже начали вылетать из ульев. Пасечники приступили к ремонту ульев и рамок. В период санкций мед может заменить многие импортные товары. А вот какие, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.
- После зимы надо старые донышки поменять, поставить чистые.
400 ульев. Пчелы карника и бакфаст. Все они уже совершили весенний облет. По словам Александра Егорова, сейчас погода для пчел комфортная. А вот пережить зиму удалось не всем.
- Если в зиму идет 2 килограмма хорошей пчелы, в середине мая они все погибают.
Вылетит из улья уже молодое поколение. К сезону пасечники заготавливают для них рамки. За зиму Александр сделал их четыре тысячи. Вощинка всегда натуральная - восковая. Если такой пластины не будет, пчелам придется тратить много сил и времени на строительство сот.
Александр Егоров, пасечник:
- Делается это всё легко и просто. Вощинка, рамка. Электрические наващиватели. Проволока нагревается и врезается в вощину.
В ульях слышен нарастающий шум. Насекомые начинают исследовать территорию. Скоро сбор пыльцы. В сезон в течение дня в среднем получается сто граммов с одного улья. Технология проста. Универсальное донышко с сеткой.
Александр Егоров, пасечник:
- Прилетают, они проходят сквозь нее, сквозь эти дырки и пыльца с лапок у них падает на сетку и через сетку в поддон.
Пчеловодством занимаются в каждом районе Владимирской области. Регион даже стал ареалом для среднерусских пчел. Они отличаются высокой зимостойкостью и продуктивностью. В период санкций на "сладкую" аграрную отрасль делают ставку. Мёд может заменить импортные сладости. Продукты пчеловодства - многие импортные товары. Из мёда, к примеру, варят мыло. Замена найдется и жевательной резинке -забрус.
- Все ненужное он выводит из организма. Чем больше жуешь, тем лучше.
Пчелами можно и лечиться. В семье, например, едят сухих пчел. В них сохраняются мед, прополис, цветочная пыльца, маточное молочко и хитин.
- Сколько пчел нужно съесть, чтобы быть здоровым?
- Достаточно.... Много не нужно, пары хватит. Предлагаю попробовать. Угощайтесь!
- На что это, интересно, похоже... Просто что-то сухое без вкуса.
- Как семечки, послевкусие отдает семечками.
Первый мед ждут в мае. В поиске новых вкусов поможет пасека на колёсах. Пчел отвезут в лес или на гречишные поля.
Юлия Шувалова, Семен Карпов. "Вести-Владимир"