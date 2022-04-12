Несмотря на недавний снег за окном и холодную весну, пчелы уже начали вылетать из ульев. Пасечники...

Несмотря на недавний снег за окном и холодную весну, пчелы уже начали вылетать из ульев. Пасечники приступили к ремонту ульев и рамок. В период санкций мед может заменить многие импортные товары. А вот какие, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.- После зимы надо старые донышки поменять, поставить чистые.400 ульев. Пчелы карника и бакфаст. Все они уже совершили весенний облет. По словам Александра Егорова, сейчас погода для пчел комфортная. А вот пережить зиму удалось не всем.- Если в зиму идет 2 килограмма хорошей пчелы, в середине мая они все погибают.Вылетит из улья уже молодое поколение. К сезону пасечники заготавливают для них рамки. За зиму Александр сделал их четыре тысячи. Вощинка всегда натуральная - восковая. Если такой пластины не будет, пчелам придется тратить много сил и времени на строительство сот.Александр Егоров, пасечник:- Делается это всё легко и просто. Вощинка, рамка. Электрические наващиватели. Проволока нагревается и врезается в вощину.В ульях слышен нарастающий шум. Насекомые начинают исследовать территорию. Скоро сбор пыльцы. В сезон в течение дня в среднем получается сто граммов с одного улья. Технология проста. Универсальное донышко с сеткой.Александр Егоров, пасечник:- Прилетают, они проходят сквозь нее, сквозь эти дырки и пыльца с лапок у них падает на сетку и через сетку в поддон.Пчеловодством занимаются в каждом районе Владимирской области. Регион даже стал ареалом для среднерусских пчел. Они отличаются высокой зимостойкостью и продуктивностью. В период санкций на "сладкую" аграрную отрасль делают ставку. Мёд может заменить импортные сладости. Продукты пчеловодства - многие импортные товары. Из мёда, к примеру, варят мыло. Замена найдется и жевательной резинке -забрус.- Все ненужное он выводит из организма. Чем больше жуешь, тем лучше.Пчелами можно и лечиться. В семье, например, едят сухих пчел. В них сохраняются мед, прополис, цветочная пыльца, маточное молочко и хитин.- Сколько пчел нужно съесть, чтобы быть здоровым?- Достаточно.... Много не нужно, пары хватит. Предлагаю попробовать. Угощайтесь!- На что это, интересно, похоже... Просто что-то сухое без вкуса.- Как семечки, послевкусие отдает семечками.Первый мед ждут в мае. В поиске новых вкусов поможет пасека на колёсах. Пчел отвезут в лес или на гречишные поля.Юлия Шувалова, Семен Карпов. "Вести-Владимир"