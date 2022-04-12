Волонтёры регионального поискового отряда “Лиза Алерт” опубликовали статистику пропаж во Владимирской области. Только за март к ним поступило 38 заявок. Из них найдены живыми 30

Волонтёры регионального поискового отряда “Лиза Алерт” опубликовали статистику пропаж во Владимирской области. Только за март к ним поступило 38 заявок. Из них найдены живыми 30 человек, в том числе и 11 детей. Продолжаются поиски ещё пятерых. К сожалению, не обошлось без трагедий. Найдены погибшими 3 человека. Волонтёры напоминают, присоединиться к отряду может любой желающий, старше