На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 апреля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 апреля 2022 года лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:35 сл. в Владимире,11 сл. в Муромском районе,8 сл. в Ковровском районе,0 сл. в Петушинском районе,0 сл. в Кольчугинском районе,6 сл. в Александровском районе,0 сл. в Юрьев-Польском районе,6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,0 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в г. Радужном,2 сл. в Киржачском районе,0 сл. в Камешковском районе,3 сл. в Гороховецком районе,0 сл. в Меленковском районе,39 сл. в Вязниковском районе,4 сл. в Суздальском районе,3 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149187 случаев заболевания.