Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заметил, что президент Германии начал отрекаться под давлением Вашингтона.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заметил, что президент Германии "начал отрекаться" под давлением Вашингтона.Немецкие СМИ со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве, поскольку немецкий политик якобы связан с Россией.Вскоре Штайнмайер заявил, что возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно, пока пост президента в этой стране занимает Владимир Путин. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не сомневается, что немецкий политик сказал это из-за давления со стороны Вашингтона.По словам депутата, поступок главы государства выглядит жалко и низко. Однако по-другому быть просто не может, поскольку базы НАТО находятся в Германии, отметил Володин."США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем, и у Зеленского", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.Ранее Вячеслав Володин блокировку канала "Дума.ТВ" на видеохостинге "Ютуб". Депутат заявил, что США провоцируют информационную войну против России через IT-организации, нарушают права граждан и уничтожают все основы демократии.