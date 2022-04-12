Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День космонавтики рассказал о попытках США переписать историю.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День космонавтики рассказал о попытках США переписать историю.Не секрет, что в последнее время на мировой арене значительно усилилось противостояние России и Запада. В этих условиях Вашингтон не только пытается оказать экономическое давление на Москву, но и стремится переписать историю. На это обратил внимание председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.12 апреля, вДень космонавтики, он заявил о желании США вычеркнуть из истории имя первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Политик в своем телеграмм-канале напомнил, что 61 год назад именно гражданин Советского Союза стал первым покорителем космического пространства.Спикер Госдумы подчеркнул, что это событие вызвало радость и гордость у всего мира. Однако сегодня, по его словам, Америка пытается "" Гагарина. Имя советского первопроходца вычеркнуто из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса."Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю", – отметил Володин.Парламентарий подчеркнул, что россияне должны сделать все возможное для сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям."Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине", – заключил Володин.