За первые три дня работы по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой ВТБ выдал свыше 630 млн рублей. Сделки прошли в 30 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, ..

За первые три дня работы по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой ВТБ выдал свыше 630 млн рублей. Сделки прошли в 30 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Результаты продаж оказались сопоставимы с запуском программы в апреле 2020 года.«Модернизированная госпрограмма позволяет поддержать заемщиков, для которых в текущих условиях актуален вопрос улучшения жилищных условий. Ценовые параметры по ней остаются доступными, а увеличенные лимиты кредитов позволяют подобрать необходимый объект, в том числе в крупных городах. Сейчас основной интерес ипотечных заемщиков на рынке сфокусирован на новостройках, благодаря чему в марте доля продаж на первичном рынке превысила сделки на вторичном рынке», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.По его словам, господдержка с новыми условиями востребована у населения. «Результат продаж льготной ипотеки в первые дни после модернизации ее условий оказался сопоставим с первыми результатами после ее запуска в апреле 2020 г. Ежедневный объем продаж составляет около 200 млн рублей. Ожидаем, что доля льготных кредитов в общем объеме выдач продолжит расти, в том числе благодаря активному участию застройщиков в программе. В целом господдержка закроет до 80% всего спроса населения в рамках приобретения жилья на первичном рынке», – добавил топ-менеджер ВТБ.ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. За все время работы господдержки клиенты провели в банке около 217 тысяч сделок примерно на 724 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме выдач ВТБ с начала года достигла 46%.ВТБ первым на рынке начал принимать заявки по новым условиям госпрограммы на новостройки. Кредит в рамках льготной ипотеки банк предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно новым параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она теперь достигает 6 млн рублей.По «семейной ипотеке» финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), а по «Дальневосточной» предоставляются от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по «Дальневосточной ипотеке» составляет 6 млн рублей.Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по «Дальневосточной» – 20 лет. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов.ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.