В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя....

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в совершении кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе следствия установлено, что в январе текущего года обвиняемый находился в гостях у своей знакомой, где вместе они распивали спиртное. Когда хозяйка квартиры уснула, фигурант, воспользовавшись ситуацией, проверил карманы одежды женщины. Обнаружив и похитив в общей сложности около 10 000 рублей, мужчина покинул квартиру.После поступившего в полицию заявления от потерпевшей, местный житель был оперативно задержан полицейскими на территории района.Свою вину фигурант признал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/