С 50 до 110 тысяч рублей выросла сумма по расходам на обучение детей. Со 120 до 150 тысяч рублей — по тратам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств.

Налоговые вычеты увеличены более чем в два раза. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Законопроектом, принятым в первом чтении депутатами Думы, предлагается увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13%.С 50 до 110 тысяч рублей выросла сумма по расходам на обучение детей. Со 120 до 150 тысяч рублей — по тратам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств.Основная цель закона, подготовленного в Думе, — поддержка граждан и семей с детьми. По мнению Алексея Говырина, изменения в Налоговый кодекс позволят людям освободившиеся средства семейного бюджета направить на дополнительное образование, а в целом создают условия для роста качества жизни людей.Напомним, каждый работающий россиянин сможет получить возврат части уплаченного НДФЛ, если потратил деньги на платное образование или лечение.