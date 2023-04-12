С 50 до 110 тысяч рублей выросла сумма по расходам на обучение детей. Со 120 до 150 тысяч рублей — по тратам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств.

Налоговые вычеты увеличены более чем в два раза. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.С 50 до 110 тысяч рублей выросла сумма по расходам на обучение детей. Со 120 до 150 тысяч рублей — по тратам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств.«Основная цель закона - поддержать граждан, в первую очередь семьи с детьми», - подчеркнул парламентарий.