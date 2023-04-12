«Былинный путь» Владимирской области стал национальным маршрутом. Об этом сообщает пресс-служба...

«Былинный путь» Владимирской области стал национальным маршрутом.Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Напомним, этим летом во Владимирской области стартует историко-культурный туристический «Былинный путь», который вошёл в федеральный перечень национальных туристических маршрутов России.Трёхдневное путешествие (протяжённостью 105 км) охватывает города Муром и Гороховец. Маршрут разработан туроператорским сообществом с привлечением музейных специалистов, экспертов по квест-активности и туристических ассоциаций.Известно, что выпущен и тематический печатный путеводитель, а также организована система навигации для туристов, состоящая из 40 стоек, аудиогида и системы дополненной реальности. Наведя камеру на визуальные блоки на стойках, путешественники смогут увидеть краткие видео- и мультипликационные фрагменты о культуре и истории Мурома, Гороховца.По данным Ассоциации туроператоров России, Владимирская область заняла 4 место в топ-10 востребованных субъектов РФ в сегменте организованного туризма.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области