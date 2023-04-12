16 апреля православные верующие встречают главный праздник – Светлое Христово Воскресение.

16 апреля православные верующие встречают главный праздник – Светлое Христово Воскресение.Накануне светлого праздника во Владимире опять расцветёт необычное дерево. Горожане и гости областной столицы уже нарекли его Деревом жизни.Яркое чудо40 тыс. символов этого дня –деревянные яйца – украсят 20-метровую липу в парке Пушкина. К слову, место выбрано неслучайно. С площадки открывается прекрасный вид на Успенский собор и пойму Клязьмы. Посмотреть на красочное чудо традиционно приходят жители и многочисленные туристы.Эту акцию проводят уже четвёртый раз. В этом году авторы проекта бесплатно раздали 10 тыс. деревянных заготовок. Их покупают на деньги баскетбольного клуба «Владимирские львицы».Недавно организаторам позвонил житель Омска и подробно расспросил об акции. В этом году он уже не успеет, а в следующем обязательно подарит такое же дерево своему городу и его жителям. «Пусть как можно больше людей вдохновятся нашим проектом, тогда, возможно, наше деревце зацветёт в разных точках страны и даже мира», — надеются организаторы.Так праздник ближеВ акции традиционно участвуют семьи владимирцев, коллективы предприятий, школы и детские сады города.– В прошлом году вместе с детьми мы раскрасили десятки яиц. Было приятно потом поехать в город и искать их на дереве. Так и праздник становится ближе, — рассказала наша читательница из пос. Садовый Ирина Пименова.Среди участников прошлых лет есть и известные личности: певец Лев Лещенко, художник Никас Сафронов, актёр Дмитрий Певцов, шоумены Михаил Галустян и Дмитрий Нагиев и другие.Украшать дерево у Успенского собора будут 14-15 апреля. А уже 16-го, в праздник Светлой Пасхи, горожане и гости Владимира смогут им полюбоваться.«Назидаемся опытом»Как рассказала пресс-сек­ре­тарь Владимирской епархии Татьяна Данилова, торжественные мероприятия начнутся накануне, в субботу. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вместе с представителями областной и городской администрации посетит Успенский собор, храм Архангела Михаила в Добром и Боголюбовский женский монастырь.Праздничная пасхальная служба в Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира начнётся в 23 часа с полунощницы. Светлую заутреню возглавит владыка Тихон. В полночь вокруг собора совершат крестный ход. А после него – Пасхальный канон. 16 апреля в 16:00 у Золотых ворот состоится торжественная традиционная встреча благодатного огня из храма Воскресения Господня в Иерусалиме, а также раздача его в приходы, соцучереждения и всем верующим. В преддверии Светлой Пасхи с праздничным словом к нашим чиатателям обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон:– Христос Воскресе! Дорогие владимирцы, братья и сестры. Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением, с этим праздником праздников и торжеством из торжеств! Сегодня мы исполнены чувства радости и всепрощения. Сегодня Христом побеждены смерть и ад. И смерть – это не что-то ужасное, а переход из земной жизнь в жизнь вечную. В сегодняшнее непростое время мы назидаемся опытом наших предков. И, как говорил в нача­ле поста святейший патриарх Кирилл, сегодня мы должны усугубить нашу покаянную молитву, которая сплотит наш народ, умудрит наших правителей и дарует победу нашему воинству. Надо прибегнуть к этой спасительной покаянной молитве – и Господь сам всё устроит в нашем земном бытие. Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с сиянием Святой Пасхи. С Воскресением Христовым! Христос Воскресе!Мнение экспертаОрганизатор акции Максим Тюканов:– Уже в первый же день приёма заявок мы раздали две тысячи деревянных писанок! Это говорит о важности нашего проекта, он нужен людям, его ждут. Мы видим улыбки, слышим многократные спасибо. Всё это говорит о том, что мирное, творческое и духовное начало нужно всегда и всем.