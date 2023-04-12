Администрация города Владимира разместила на портале Госзакупок задание на разработку комплексной схемы работы общественного транспорта до 2032 года. Работа оценивается в 11 млн рублей.

Администрация города Владимира разместила на портале Госзакупок задание на разработку комплексной схемы работы общественного транспорта до 2032 года. Работа оценивается в 11 млн рублей. Подрядчик должен будет до 15 ноября 2023 года собрать данные по пассажиропотоку на имеющихся маршрутах, оценить дорожную сеть и инфраструктуру, на основе чего вывести комплексную схему. Она должна будет включать в