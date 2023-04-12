В новом выпуске ток-шоу Галкин сделал большое откровение.

В новом выпуске ток-шоу Галкин сделал большое откровение.40-летний Борис Корчевниковуже много лет ведет программу "Судьба человека". В каждом выпускеведущий встречается с известными актерами, деятелями искусства и выдающимисякумирами общества. В студии обсуждаются общественно-политические и личные темы.Героем недавнего выпуска стал актер и сценарист Галкин.После начала февральскихсобытий прошлого года, Галкин принял важное для себя решение. Мужчина выступилв поддержку спецоперации, тем самым разорвав свои прежние связи с некогда любимойстраной — Латвией. Напомним, что именно там прошло детство актера Бориса Галкина.В студии БорисаКорчевникова заступник спецоперации вновь подтвердил свою общественную позицию.Актер считает, что он не может поступать по-другому, ведь на фронте воевали иего дед, и отец, и даже мать. А еще Галкин утверждает, что является потомкомсамого Кутузова.В ходе разговораГалкин решил зачитать Корчевникову стихи собственного сочинения. Они посвящены,так называемому, падению европейского общества. В своих работах он обращается клюдям, задавая вопросы о родине, о страхе и войне."Горько,конечно, горько, а другого выхода нет", ­— досадно подмечает Галкин послепрочтения произведения.