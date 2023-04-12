В новом выпуске ток-шоу Галкин сделал большое откровение.
В новом выпуске ток-шоу Галкин сделал большое откровение.
40-летний Борис Корчевников
уже много лет ведет программу "Судьба человека". В каждом выпуске
ведущий встречается с известными актерами, деятелями искусства и выдающимися
кумирами общества. В студии обсуждаются общественно-политические и личные темы.
Героем недавнего выпуска стал актер и сценарист Галкин.
После начала февральских
событий прошлого года, Галкин принял важное для себя решение. Мужчина выступил
в поддержку спецоперации, тем самым разорвав свои прежние связи с некогда любимой
страной — Латвией. Напомним, что именно там прошло детство актера Бориса Галкина.
В студии Бориса
Корчевникова заступник спецоперации вновь подтвердил свою общественную позицию.
Актер считает, что он не может поступать по-другому, ведь на фронте воевали и
его дед, и отец, и даже мать. А еще Галкин утверждает, что является потомком
самого Кутузова.
В ходе разговора
Галкин решил зачитать Корчевникову стихи собственного сочинения. Они посвящены,
так называемому, падению европейского общества. В своих работах он обращается к
людям, задавая вопросы о родине, о страхе и войне.
"Горько,
конечно, горько, а другого выхода нет", — досадно подмечает Галкин после
прочтения произведения.