Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале рассказал, что еще двух местных военнослужащих Павла и Артема освободили из плена ВСУ, обменяв на украинских военнопленных.

Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале рассказал, что еще двух местных военнослужащих Павла и Артема освободили из плена ВСУ, обменяв на украинских военнопленных. По словам губернатора, власть держит на контроле подобные ситуации. Павла и Артема захватили ранеными. Уже сейчас они находятся на территории РФ, им оказывается необходимая помощь, а близкие уже ждут их