Сдавшим начисляются бонусы.

На железнодорожном вокзале во Владимире появились фандоматы - устройство для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок.Как сообщает пресс-служба ГЖД, горожане и пассажиры могут сдать пластиковые бутылки (ПЭТ) объемом до 2 литров и пустые алюминиевые банки – тара в дальнейшем отправится на переработку.При этом в качестве вознаграждения сдавшему начислят бонусные рубли, их можно будет потратить на покупку товаров или услуг у компаний-партнеров.Чтобы получить бонусы, нужно зарегистрироваться в бонусной программе Ecoplatform и при сдаче тары ввести номер телефона.Также фандомат появился на железнодорожном вокзале в Кирове. Ранее такие устройства установили на вокзалах в Нижнем Новгороде, Ижевске и Казани. За время их работы собрано больше 11 тысяч единиц тары.