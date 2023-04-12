Галина Шмакова из Роспотребнадзора рассказала, как выбрать кулич к Пасхе. Православные готовятся к...

Галина Шмакова из Роспотребнадзора рассказала, как выбрать кулич к Пасхе.Православные готовятся к одному из главных церковных праздников года - к Пасхе. О том, как правильно выбрать угощения к пасхальному столу, мы поговорили с представителем регионального Роспотребнадзора - Галиной Шмаковой. Она рассказала, почему яйца лучше красить луковой шелухой? И как выбрать вкусный и качественный кулич в магазине?