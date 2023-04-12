Во время рабочей поездки в Звездный городок губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью дважды Героя СССР Бориса Волынова. Руководитель региона поздравил летчика с Днем космонавтики и вместе с Волыновым и его супругой возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина.

Во время рабочей поездки в Звездный городок губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью дважды Героя СССР Бориса Волынова. Руководитель региона поздравил летчика с Днем космонавтики и вместе с Волыновым и его супругой возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина."С праздником! Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете!" – сказал Андрей Воробьев.Волынов, в свою очередь, поделился воспоминаниями об первом отряде космонавтов. По словам летчика-космонавта, в самом начале профессионального пути ему было боязно прыгать с парашютом. Однако за всю карьеру Волынов совершил около 200 прыжков."Мы все праздники проводили вместе. И в центре был Юрий Гагарин", – рассказала Тамара Волынова, супруга летчика.Именно под ее руководством разрабатывались многофункциональные материалы и реальные составы высокопрочных немагнитных сталей и сплавов. За вышедшую в 2016 году книгу "Космос. Плеяда первых" она получила премию Союза журналистов России.