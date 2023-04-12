Сейчас оба бойца находятся на территории страны, где им оказывается вся необходимая помощь.

Из плена ВСУ освобождены ещё два мобилизованных из Владимирской области. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Скоро на малую родину вернутся Павел и Артём. Ребят захватили ранеными. Благодаря усилиям депутатов, Минобороны и Уполномоченного по правам человека наших земляков удалось вернуть домой», - написал он.Сейчас оба бойца находятся на территории страны, где им оказывается необходимая помощь.Ранее сообщалось, что из плена