Рекорд планирует поставить группа компаний «DeLavant».

Во Владимире к Пасхе испекут миллион куличей. Рекорд планирует поставить группа компаний «DeLavant».В прошлом году владимирские пекари приготовили 705 тысяч символов любимого всеми праздника. На днях состоялось освящение цеха по производству хлебобулочных изделий. Священный обряд провёл отец Владимир, клирик храма Кирилла и Мефодия.«На 2023 год мы поставили перед собой задачу - выпечь миллион. Уверен, что мы справимся с ней. Знаем, что люди очень ждут, когда наши куличи попадут к ним на стол», - подчеркнул генеральный директор компании и руководитель Союза пекарей России Владимир Лялин.В ассортименте есть кексовые и сдобные, с различными обсыпками и глазурью, с орехами и цукатами. Новый продукт - «Успенский» кулич, с изюмом и клюквой внутри, а также с сушёной клюквой сверху.Добавим, что лaкомствo попробуют не только владимирцы, но и жители Ивaновской, Кocтромской, Яpocлавской, Нижeгopoдской, Лeнингpaдской, Аpxaнгельской и Кaлужской областей.