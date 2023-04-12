Рекорд планирует поставить группа компаний «DeLavant».
Во Владимире к Пасхе испекут миллион куличей. Рекорд планирует поставить группа компаний «DeLavant».
В прошлом году владимирские пекари приготовили 705 тысяч символов любимого всеми праздника. На днях состоялось освящение цеха по производству хлебобулочных изделий. Священный обряд провёл отец Владимир, клирик храма Кирилла и Мефодия.
«На 2023 год мы поставили перед собой задачу - выпечь миллион. Уверен, что мы справимся с ней. Знаем, что люди очень ждут, когда наши куличи попадут к ним на стол», - подчеркнул генеральный директор компании и руководитель Союза пекарей России Владимир Лялин.
В ассортименте есть кексовые и сдобные, с различными обсыпками и глазурью, с орехами и цукатами. Новый продукт - «Успенский» кулич, с изюмом и клюквой внутри, а также с сушёной клюквой сверху.
Добавим, что лaкомствo попробуют не только владимирцы, но и жители Ивaновской, Кocтромской, Яpocлавской, Нижeгopoдской, Лeнингpaдской, Аpxaнгельской и Кaлужской областей.