Чистый четверг - это важный день при подготовке к Пасхе - его возможностями верующим людям нужно воспользоваться сполна.
Чистый четверг - это важный день при подготовке к Пасхе - его возможностями верующим людям нужно воспользоваться сполна.
Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: 13 апреля, за три дня до празднования Пасхи в православной церкви и в народе отметят праздник под названием Чистый четверг.
Что можно делать в Чистый четверг?
В этот день выпекали пасхальные куличи и следили за тем, какими они получатся. Например, если кулич рыхлый, то год будет тяжёлым и полным забот.
Маленьких детей в этот день стригли, чтобы у них не выпадали волосы и не болела голова.
Чтобы за год деньги не перевелись, в течение суток трижды свои средства пересчитывали.
В доме обязательно наводили порядок, выбрасывали старый хлам и ненужные вещи, мыли полы и окна.
Предметы в доме часто переставляли в праздник, чтобы избежать финансовых проблем.
Уборку проводили той водой, в которой лежат монеты - такой водой мыли двери и окна, чтобы деньги в течение года только приумножались.
В котел в бане опускали драгоценные металлы, например, серебро - такая вода принесёт телу здоровье и бодрый дух.
Обязательно готовили священную Четверговую соль - её прокаливали до серости на чугунной сковороде, добавляя травы.
Также Четверговую соль собирали с трёх дворов, поскольку в таком случае она могла помочь человеку от всех болезней и недугов.
Собирали свежие яйца, а затем красили их к Пасхе - такое свежее сваренное яйцо спасало от недугов.
Иконы в этот день омывали с аккуратностью с помощью святой воды, а затем молились им о благах жизни.
Верующие причащались в храме или церкви, омывая ноги.
Что нельзя делать?
Нельзя отказаться от уборки - к грязи и ссорам в течение года.
Нельзя устраивать праздники, вечеринки, мероприятия, а также посещать их.
Нельзя признаваться в любви, жениться, свататься, предлагать руку и сердце - счастья в любви не будет.
Нельзя есть мясо, молочные продукты, животный жир, а также рыбу.
Нельзя пить спиртные напитки.
Нельзя курить, нюхать табак, употреблять и использовать любые никотиносодержащие продукты.
Нельзя вступать в интимную близость, прелюбодействовать.
Нельзя поминать усопших, почитать их память, но и дурным словом о них вспоминать нельзя.
Нельзя проводить ритуалы и обряды, обращаться к магии, если она не связана с чистым четвергом и четверговой солью.
Нельзя тяжело трудиться, брать дополнительные обязанности и задачи.
Не стоит заниматься работой в саду и огороде, удобрять и боронить почву, высаживать или пересаживать рассаду, сеять семена.
Нельзя отказывать кому-либо в помощи и милостыне, поддержке.
Женщинам в этот день стричься нельзя - волосы будут выпадать.
Нельзя проявлять агрессию и злобу, применять в отношении кого-либо физическую силу, обижать слабых и тех, кто не может ответить, в том числе детей и животных.
Нельзя сплетничать и клеветать, лгать и распускать слухи, пытаться использовать какую-либо информацию против другого человека.