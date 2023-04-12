Чистый четверг - это важный день при подготовке к Пасхе - его возможностями верующим людям нужно воспользоваться сполна.

Чистый четверг - это важный день при подготовке к Пасхе - его возможностями верующим людям нужно воспользоваться сполна.Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: 13 апреля, за три дня до празднования Пасхи в православной церкви и в народе отметят праздник под названием Чистый четверг.Что можно делать в Чистый четверг?В этот день выпекали пасхальные куличи и следили за тем, какими они получатся. Например, если кулич рыхлый, то год будет тяжёлым и полным забот.Маленьких детей в этот день стригли, чтобы у них не выпадали волосы и не болела голова.Чтобы за год деньги не перевелись, в течение суток трижды свои средства пересчитывали.В доме обязательно наводили порядок, выбрасывали старый хлам и ненужные вещи, мыли полы и окна.Предметы в доме часто переставляли в праздник, чтобы избежать финансовых проблем.Уборку проводили той водой, в которой лежат монеты - такой водой мыли двери и окна, чтобы деньги в течение года только приумножались.В котел в бане опускали драгоценные металлы, например, серебро - такая вода принесёт телу здоровье и бодрый дух.Обязательно готовили священную Четверговую соль - её прокаливали до серости на чугунной сковороде, добавляя травы.Также Четверговую соль собирали с трёх дворов, поскольку в таком случае она могла помочь человеку от всех болезней и недугов.Собирали свежие яйца, а затем красили их к Пасхе - такое свежее сваренное яйцо спасало от недугов.Иконы в этот день омывали с аккуратностью с помощью святой воды, а затем молились им о благах жизни.Верующие причащались в храме или церкви, омывая ноги.Что нельзя делать?Нельзя отказаться от уборки - к грязи и ссорам в течение года.Нельзя устраивать праздники, вечеринки, мероприятия, а также посещать их.Нельзя признаваться в любви, жениться, свататься, предлагать руку и сердце - счастья в любви не будет.Нельзя есть мясо, молочные продукты, животный жир, а также рыбу.Нельзя пить спиртные напитки.Нельзя курить, нюхать табак, употреблять и использовать любые никотиносодержащие продукты.Нельзя вступать в интимную близость, прелюбодействовать.Нельзя поминать усопших, почитать их память, но и дурным словом о них вспоминать нельзя.Нельзя проводить ритуалы и обряды, обращаться к магии, если она не связана с чистым четвергом и четверговой солью.Нельзя тяжело трудиться, брать дополнительные обязанности и задачи.Не стоит заниматься работой в саду и огороде, удобрять и боронить почву, высаживать или пересаживать рассаду, сеять семена.Нельзя отказывать кому-либо в помощи и милостыне, поддержке.Женщинам в этот день стричься нельзя - волосы будут выпадать.Нельзя проявлять агрессию и злобу, применять в отношении кого-либо физическую силу, обижать слабых и тех, кто не может ответить, в том числе детей и животных.Нельзя сплетничать и клеветать, лгать и распускать слухи, пытаться использовать какую-либо информацию против другого человека.