В Коврове началась «Неделя без турникетов». В рамках Всероссийской акции на заводе им.В.А. Дегтярева провели экскурсию для студентов Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.

В Коврове началась «Неделя без турникетов». В рамках Всероссийской акции на заводе им.В.А. Дегтярева провели экскурсию для студентов Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.Заместитель председателя Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин, Людмила Никитина и заместитель генерального директора завода Лев Смирнов обратились к молодым ковровчанам с напутственными словами. После окончания учёбы студентам предложили устроиться на оборонное предприятие.«Руководство завода вышло с инициативой по созданию научно-производственной роты в Коврове. Такие роты помогут сохранить квалифицированных специалистов на оборонных предприятиях. Ведь только с Завода имени Дегтярёва ежегодно уходят служить до 50 призывников. Это, как показала практика, потерянные кадры для предприятия. При создании таких рот, ребята призывного возраста будут проходить службу в ближайших к своему городу частях, жить в казармах, заниматься военной подготовкой, но несколько дней в неделю продолжат работать на своих рабочих местах на родном заводе. Эта система успешно работает в Туле. И мы будем на разных уровнях продвигать ее», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.