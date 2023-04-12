Всего на оздоровительную кампанию выделено 500 млн рублей.

Летом более 100 тысяч детей отдохнут в 28 загородных лагерях Владимирской области. Об этом рассказала министр образования и молодёжной политики региона Светлана Болтунова.Всего на оздоровительную кампанию выделено 500 млн рублей. Планируется открыть 28 загородных баз отдыха, 347 лагерей дневного пребывания и пять учреждений труда и отдыха. Запланировано 114 профильных смен различной направленности. Доля родительской платы за путёвку не может превышать 20%, остальная сумма компенсируется из бюджета.Добавим, что с 2024 года стартует федеральная программа капремонта и строительства детских лагерей.«Заявку подготовили, рассчитываем стать участниками этой. В области есть «законсервированные» места, а также такие, где закрыта часть корпусов. А это потенциал для развития», – резюмировала Светлана Болтунова.