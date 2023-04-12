В православии идет Страстная неделя перед Пасхой - Чистый четверг. 13 апреля 2023 года православная...

В православии идет Страстная неделя перед Пасхой - Чистый четверг. 13 апреля 2023 года православная церковь почитает преподобного Ипатия Чудотворца. Святой славился чудесами исцеления, молитвами врачевал слепых, бесноватых, страдающих водянкой.Другое название праздника — Огнище. На сегодняшний день данное название уже практически неактуально, так как связно оно с выжиганием части леса для последующих посадочных работ, расширением полевых угодий огнём. Также разводили костры, сжигали ветки, листву, старые вещи.Что можно делать в день Ипатия Чудотворца?В этот день белили деревья и приводили в порядок сад, сжигали мусор и прошлогоднюю листву, прибирались в доме. Все, что подлежит ремонту, желательно исправить сегодня.Еще пригодные вещи, которые стали не нужны, следует либо раздать близким, либо отдать в детдом или церковь.Желательно в этот день умыться до восхода солнца колодезной водой. Таким образом можно избавиться от болезней и укрепить свой организм.Что нельзя делать в день Ипатия Чудотворца?Девушкам и женщинам в этот день нельзя сплетничать, попусту болтать, наговаривать на подруг или пытаться переспорить других в тех вопросах, в которых не сильны сами. Эти запреты пошли от того, что наши предки считали 13 апреля сугубо женским днем, а Ипатия Чудотворца – покровителем женского пола. Потому и должны были девушки и женщины в этот день вести себя достойно, чтобы не рассердить святого и не лишиться его защиты.Нельзя отказывать в милостыне или в помощи другим людям.Нельзя допускать, чтобы в доме было грязно, лежали кучи неразобранных вещей, копился хлам и мусор. Нужно прибраться, подмести, вытереть пыль, разложить вещи по местам.Народные приметы на 13 апреляПо небу плывут прозрачные облака — погода будет тихая, но дождливая.С утра тихий дождь моросит — лето окажется дождливым.Молния без грома — сухое лето.Солнечный день — к стабильному и длительному потеплению, лето также будет тёплым.Сок выделяется у берёзы и клёна — к потеплению.Фото pxfuel