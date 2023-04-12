Король Карл III попал в череду скандалов.

Король Карл III попал в череду скандалов.Унаследовавший британский престол после многолетнего ожидания король Карл III, наверное, и представить не мог, с какими проблемами ему придется столкнуться на посту главы государства. Нет, речь совсем не о проблемах страны, монарх оказался втянутым в череду скандалов, связанных непосредственно его семьей.Неспособность старшего сына покойной королевы Елизаветы II обуздать свой нервный характер и относительно низкий уровень авторитета привели к тому, что хозяин Букингемского дворца разругался с ближайшими родственниками. Многочисленные скандалы омрачили даже церемонию прощания с его любимой матерью.Впрочем, церемония коронации нового главы государства может пойти не поп планам. Младший сын Карла III, принц Гарри и его супруга Меган Маркл уже второй раз проигнорировали приглашение на официальное мероприятие. Наследник монарха фактически унизил его на глазах у поданных.74-летний правитель сегодня пытается сохранить отношения хотя бы с принцем Уильямом. Он предложил первому наследнику британского престола вместе с женой Кейт Миддлтон переехать в более роскошную и почетную резиденцию, которая у подданных ассоциируется с прежним поколением монархов.Чтобы поднять вес старшего сына в глазах общественности король Карл III даже вступил в "настоящую" битву за недвижимость, пытаясь выселить из особняка своего брата, принца Эндрю. По данным , глава государства пытается отправить родственника в более скромный коттедж Фрогмор. Раньше там жили принц Гарри и Меган Маркл.