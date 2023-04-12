Варлей несколько раз прооперировали.

Варлей несколько раз прооперировали.75-летняя советская актриса Наталья Варлей давно пропала с экранов и из информационного поля. За свою актерскую карьеру она снялась более чем в 60 фильмах, зрители полюбили ее как "спортсменку, комсомолку и просто красавицу" Нину из комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и панночку из советского ужастика "Вий".Ее близкая подруга, звезда советской ленты "Варвара-краса, длинная коса" Татьяна Клюева до сих пор поддерживает с ней связь. В интервью она рассказала, что Наталья Варлей для нее как сестра, но общаются они нечасто. Варлей живет в Москве и находится в больнице. Все из-за ЧП, которое произошло еще зимой.Днем во дворе дома На Наталью Варлей наехал грузовик, который сдавал назад и парковался. Он задел ее, актриса упала и сломала руку. В больнице ее прооперировали, но в силу возраста кость плохо срасталась. Пришлось делать повторную операцию. Конечно, после всех передряг сразу не восстановишься. "Несчастный случай", – сказала Клюева.Сама Клюева живет не лучшим образом и постоянно мучается от внутрисемейных разборок. Минувшей осенью она жаловалась на своего единственного взрослого сына Яна и его жену, которые якобы отняли у нее банковскую карту и хотят заполучить ее жилье. Актриса подозревала, что для этого родные якобы пичкают ее психотропными таблетками.