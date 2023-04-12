Погода во Владимирской области: 13 апреля ожидается до 16 градусов тепла. Завтра погода во...

Погода во Владимирской области: 13 апреля ожидается до 16 градусов тепла.Завтра погода во Владимирской области будет облачная, осадков не ожидается.Температура воздуха днем повысится до +16°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Ветер северо-восточный, 5м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 752 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыЦерковь отмечает день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.Фото pxfuel.com