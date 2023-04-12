Погода во Владимирской области: 13 апреля ожидается до 16 градусов тепла.
Завтра погода во...
Погода во Владимирской области: 13 апреля ожидается до 16 градусов тепла.
Завтра погода во Владимирской области будет облачная, осадков не ожидается.
Температура воздуха днем повысится до +16°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.
Ветер северо-восточный, 5м/с
Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 752 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
Церковь отмечает день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.
Фото pxfuel.com