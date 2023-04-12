Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру» запустил просветительский видеопроект «Россия в деле», наглядно ..

Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру» запустил просветительский видеопроект «Россия в деле», наглядно демонстрирующий, что Россия — страна, которая славится своими трудовыми успехами, талантливыми людьми и поддержкой смелых инициатив, что качественные изменения жизни в России – устойчивый тренд современности. «Россия в деле» является продолжением нашумевшего сериала «Билет в будущее» и продолжает знакомство зрителей с различными профессиями, которые входят в 9 профсред одноименной бесплатной государственной программы.Видеопроект опровергает устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. Среди этих мифов: российская индустрия держится на технологиях СССР, все предприятия работают на иностранном оборудовании и софте, промышленность России — это ржавые заводы, вредные технологии и рутинный труд. Почему это не так — рассказывает новый просветительский видеопроект «Россия в деле».«10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видео проекты, которые уже увидели более 17 миллионов человек только офлайн. Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа» - сообщил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Есин Иван Владимирович.В настоящее время в российской индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. В их числе гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и другие.Российские специалисты первые в мире разработали автономную систему судовождения, которая уже внедрена в производство. Ее отличает качество, безопасность. В 2020 году нижегородскими инженерами был произведен первый круизный лайнер в постсоветской истории — четырехпалубный теплоход проекта PV300. В стране также создаются морские навигационные тренажеры для обучения тех, кто будет в ближайшем будущем водить суда по мировому океану, тем самым нами преодолевается зависимость от стран Запада в части морской навигации.Настоящий прорыв знаний, связанный с новыми открытиями, происходит в медицине. У российских ученых появились возможности выращивать новые клетки, новые ткани, новые органы — и это только начальный этап современного направления отечественной науки — регенеративной медицины.Российские кардиохирурги разработали и внедрили уникальный метод, который позволил снизить риск инсульта на 95% у пациентов с предпосылками к нему. В Центре новейших медицинских технологий в Калининграде проводят уникальные операции на сердце и могут его остановить на 130 минут без какого-либо риска для пациента. А ведь еще несколько лет назад остановка сердца на 10 мин. приводила к фатальным последствиям.В Белгородской области располагается самый крупный в Европе электросталеплавильный цех. Выплавка стали в нем производится только в электропечах. При производстве металлизованного продукта в них не применяется уголь и прочие загрязняющие атмосферу материалы. Это уже позволяет говорить о настоящей революции в металлургической промышленности.Сегодня российские ученые научились конструировать «живые объекты» с необходимыми свойствами. Генетические технологии проникают во все сферы экономики. Наши ученые получают новые виды растений с изначально заданными характеристиками, устойчивые к болезням и климатическим изменениям.Проект «Россия в деле» демонстрирует перечень технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд – российские технологии – это качество – безопасность – эффективность.