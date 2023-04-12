Прокуратура Судогодского района провела проверку в ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» и выявила многочисленные санитарные нарушения, за которые главврачу было внесено представление

Прокуратура Судогодского района провела проверку в ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» и выявила многочисленные санитарные нарушения, за которые главврачу было внесено представление об устранении. В нарушение санитарных правил в помещении прачечной повреждены стены, пол, потолок, трубы комнат разборки и стирки белья, сушки чистого белья; имеются следы протеканий и признаки поражения грибком. «Прачечная, являющаяся источником