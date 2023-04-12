Рифат Сабитов принял участие в проведении круглого стола, посвященного создателю советского...

Рифат Сабитов принял участие в проведении круглого стола, посвященного создателю советского «искусственного разума»В Общественной палате состоялся круглый стол, посвященный памяти Виктора Михайловича Глушкова. Выдающийся ученый, автор более 800 научных трудов, по праву считается создателем советского «искусственного разума».Его научные достижения, идеи и проекты объединили участников мероприятия: представителей научного и экспертного сообщества: РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, и других специализированных вузов, Российской ассоциации электронных коммуникаций, Лаборатории искусственного интеллекта.Обсуждение состоялось по инициативе Координационного центра доменов .RU/.РФ и Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.Открывая дискуссию, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил, как важно сегодня поддержать преемственность науки. Необходимо также помнить и популяризировать наследие советских ученых, которое, по сути, является продуктом титанического коллективного труда целых поколений, основой невероятного технологического прорыва, совершенного нашей страной, позволившего нам достичь лидирующих позиций в мире и сохранять их поныне.Продолжая разговор об актуальности работ В.М. Глушкова для развития ИТ-отрасли в России, член Комиссии, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников отметил потенциал его идей для развития информационного общества, создания автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленными предприятиями, внедренными в практику советского экономического планирования: «Сегодня, в условиях активного импортозамещения, нам особенно важно вспомнить обо всем самом лучшем, успешном, что могла предложить советская экономика, опирающаяся на передовую научную мысль».Участники сошлись во мнении, что подобные мероприятия, посвященные выдающимся лицам советской и российской науки, должны стать отдельной темой и проводиться на постоянной основе.Источник - ГТРК «Ставрополье»Фото: Общественная палата РФ