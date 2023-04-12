С 1 сентября в школах Владимирской области начнут работать советники по воспитанию. В школах...

С 1 сентября в школах Владимирской области начнут работать советники по воспитанию.В школах региона появится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.С 1 сентября сотрудники с этом статусом приступят к работе в 147 школах региона. Об этом сообщила на своей пресс-конференции Министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова:«Пока они начнут работать в самых крупных школах области. Это будет ещё один специалист, не взамен заместителя директора по воспитательной части. Советник будет работать с детскими общественными объединениями, вести направление, связанное с воспитательной работой».Известно, что проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» по направлению «Патриотическое воспитание граждан РФ».Советники по воспитанию будут транслировать региональную и федеральную повестку, а также помогать школьникам в реализации их инициатив.Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, советники также станут отвечать за «точечную работу по профилактике негативных явлений в школьной среде».В данный момент проводится конкурсный отбор на должности советников директора по воспитанию. Заявку можно подать на сайте навигаторыдетства.рф.Фото: pxfuel.com