Гендиректор Москвича Пронин: производство седана Москвич 6 начнется в июле-августе.

В июле-августе 2023 года планируется запуск серийного производства автомобилей Москвич-6. Старт продаж ожидается в сентябре. Об этом сообщил гендиректор завода Москвич Дмитрий Пронин.Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — "Москвич-6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь, — сказал господин Пронин РИА Новости.Он напомнил, что в 2023 году планируется запуск еще одного среднеразмерного кроссовера. По его словам, модель покажут в каком-то обозримом будущем.В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод Рено Россия. На его площадке был запущен автозавод Москвич. Сейчас в линейке бренда есть только одна модель — кроссовер Москвич-3 с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар Москвич-3е. 4 апреля завод представил модель Москвич-6.