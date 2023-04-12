СК проводит проверку.

СК проводит проверку.В Адыгее 10-летняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры. Девочку сразу же отвезли в больницу, где врач диагностировал растяжение, выписал мазь и обезболивающие, пишет .Однако вечером дома ребенку стало плохо. У школьницы начали синеть губы и поднялась температура, поэтому девочку снова отвезли в больницу, где через полтора часа в реанимации она скончалась.Причиной смерти называется стрептококковая пневмония и острый сепсис. СК проводит проверку, сообщает .