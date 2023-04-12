Смотрите Вести в 14.30: Во Владимире пекут небывалые куличи. Осторожнее с огнем! -Владимирская...

Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимире пекут небывалые куличи.Осторожнее с огнем!-Владимирская область - в антилидерах по палу травы. Как поставить заслон огню?Будущие защитники.-От будущих защитников - нынешним. Как воспитанники кадетского корпуса в Радужном поддерживают наших бойцов?Предпасхальный рекорд.- Рассыпчатые, с глазурью и даже вдохновленные Успенским собором. Владимирские пекари планируют испечь миллион куличей к Пасхе.