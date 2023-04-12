Смотрите Вести в 21.30: Тепловые сети ждет реконструкция стоимостью миллиард рублей.
Вода...
Смотрите "Вести" в 21.30: Тепловые сети ждет реконструкция стоимостью миллиард рублей.
Вода прибывает.
- Весна на Заречных улицах в самом разгаре. Как островной жизнью живут люди в Вязниковском районе?
Тепловые итоги.
- Владимирские тепловые сети ждет реконструкция на сумму в миллиард рублей. Каких улиц коснется тепловая модернизация?
Полетели?
- Космос ближе, чем кажется. Владимирские зрители исследуют просторы Вселенной в городском планетарии.