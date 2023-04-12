Смотрите Вести в 9 утра: Как кадеты помогают бойцам
Огонь - не игрушка.
- Пожароопасный сезон...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Как кадеты помогают бойцам
Огонь - не игрушка.
- Пожароопасный сезон близко. Почему наш регион в антилидерах по палу травы?
В школу с комфортом.
-Правительство региона обновило школьный автопарк. Какими современными системами навигации оснащен транспорт?
Кадетская подмога.
-Кадеты плетут маскировочные сети и делают окопные свечи для бойцов. И готовятся дать концерт в военном госпитале Владимира.