Смотрите Вести в 9 утра: Как кадеты помогают бойцам Огонь - не игрушка. - Пожароопасный сезон...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Как кадеты помогают бойцамОгонь - не игрушка.- Пожароопасный сезон близко. Почему наш регион в антилидерах по палу травы?В школу с комфортом.-Правительство региона обновило школьный автопарк. Какими современными системами навигации оснащен транспорт?Кадетская подмога.-Кадеты плетут маскировочные сети и делают окопные свечи для бойцов. И готовятся дать концерт в военном госпитале Владимира.