Космос ближе, чем кажется.

Космосближе, чем кажется.Чтобы приобщиться к быту космонавтов и убедиться втехнических достижениях ракетостроения, необязательно покидать Землю.Приезжайте в космическую столицу России — Самару. Музейно-выставочный комплексв этом чудном городке напомнит об истории освоения Космоса и мысленно унесет кдалеким россыпям звезд.Перед входом в музей "Самаракосмическая" установлена настоящая ракета-носитель "Союз".Полетать на ней сейчас не получится, зато осмотреть аппарат и устроить рядом фотосессию каждому под силу.Внутри здания можно посетить несколько экспозиций, главнаяиз которых представляет настоящие артефакты ракетно-космической техники.Например, комплекс "Ресурс-Ф1", которыйпредназначен для проведения съемки земной поверхности из Космоса. Он можетнаходиться на орбите до 25 суток.Внимания заслуживает целый ряд макетов, изображающих функционали визуальную составляющую культовых ракет. В частности, трехступенчатая ракета "Восток", которая 12 апреля 1961 года в 9:08 по московскомувремени вывела первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту.Да, именно в ней Юрий Алексеевич Гагарин сказал своелегендарное: "Поехали!".Отдельное удовольствие — видеть вращение космонавта нацентрифуге. А при помощи мультимедийных инсталляций интересно почитать и послушатьлекции о жизни и важнейших задачах человека в Космосе.Работают космонавты восемь часов с перерывом на кофе. В серединедня — обед. Совместные обеды положительно влияют на взаимоотношения членовэкипажа. На орбите едят примерно то же, что и на родной планете. Ставшиесимволом космического питания тюбики сейчас используются редко — со временем преимущество получили банки.А как же вода в Космосе? И на это в музее "Самаракосмическая" есть ответ. На выставке представлена бортовая емкость 5-У №1766системы водообеспечения "Колос-5Д". Она предназначена для снабженияпитьевой (консервированной ионным серебром, — Прим. ред.) водой во время полетана КК "Союз"."Земля — это колыбель разума, но нельзя вечножить в колыбели", — гласит цитата великого ученого КонстантинаЦиолковского. Сохраняя почетные достижения космической отрасли и прививая молодежиинтерес к этой индустрии, можно надеяться на новый грандиозный этап покоренияКосмоса, который предвосхитил Юрий Гагарин. Старт, и ракеты вперед!