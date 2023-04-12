Строительство второго моста через Оку в Муроме вышло на финишную прямую. В Автодоре заявляют,...

Строительство второго моста через Оку в Муроме вышло на финишную прямую.В "Автодоре" заявляют, что он сомкнется и свяжет берега Владимирской и Нижегородской областей в конце апреля.Строители на днях приступили к завершающему этапу работ по укрупнительной сборке и монтажу пролетного строения. Для этого задействованы плавсредства. На них с реки подаются блоки, их поднимают краном и закрепляют на проектной отметке. Затем монтируются ванты, а следом - плита проезжей части.Напомним, протяженность единственного вантового моста на трассе М-12 составляет почти тысячу четыреста метров.