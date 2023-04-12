Ждут транспортных изменений, желательно к лучшему. В последние месяцы владимирцы много жаловались на работу общественного транспорта. Делали это люди в соцсетях и в сюжетах нашего

Ждут транспортных изменений, желательно к лучшему. В последние месяцы владимирцы много жаловались на работу общественного транспорта. Делали это люди в соцсетях и в сюжетах нашего телеканала. Из основных претензий: долгое ожидание на остановках, поломки автобусов и троллейбусов прямо на маршруте. Что ещё хотелось бы изменить жителям? Ольга, жительница г. Владимира Корреспондент: Где особенно долго ждете