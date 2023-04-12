А вы знали, что одну из самых знаменитых и легендарных военных машин Великой Отечественной войны создали в Муроме?

А вы знали, что одну из самых знаменитых и легендарных военных машин Великой Отечественной войны создали в Муроме?Бронепоезд № 762, заступивший на боевое дежурство в феврале 1942 года, построили и подарили фронту по инициативе железнодорожников Муромского узла — вернее, паровозоремонтных мастерских (сейчас это «Муромтепловоз»). Все знают его как «Илью Муромца», именно так состав назвали его создатели.Грозный «Илья Муромец»При изучении истории этого, как сейчас принято говорить, проекта, поражают два обстоятельства. Во-первых, вклад экипажа бронепоезда в Победу, который с боями проехал почти 2,5 тыс. км, участвовал более чем в 100 огневых налётах, «раскрошил» немецкий бронепоезд, уничтожил 7 самолётов, 14 орудий и миномётных батарей, 36 огневых точек противника, 875 солдат и офицеров. Во-вторых, конечно, железнодорожники, благодаря труду которых «Илья Муромец» в принципе появился у нашей армии и сделал то, что сделал...Муром был тыловым городом. Конечно, в основном там работали женщины, ведь большинство мужчин воевали. Но даже наши героические женщины могут не всё. И железнодорожников (мастеров, сварщиков, инженеров и т. д.) на фронт не брали — их опыт, квалификация требовались в тылу: по железной дороге ежедневно доставляли в тыл беженцев, раненых и технику, которой требовался ремонт, на фронт отправляли оружие, продовольствие, пополнение. И эти люди работали так, что даже ночевали в депо, потому что сил не было дойти до дома. А после рабочей смены строили бронепоезд!У них не было ни опыта реализации таких проектов, ни чертежей, но были мастерство и смекалка. Вот только одно из свидетельств (цитируем ресурс ): «Представьте, что необходимо поднять и точно на место поставить лист брони в полторы-две тонны весом, когда нет ни кранов, ни каких-либо других механизмов. Помогла сметка мастера автоматного цеха Леонтия Ефимовича Панько, его система блоков, скобы и подвесок».А если бы не было того «Ильи Муромца»? Он ведь не только бил врага, но и вдохновлял оставшийся в тылу коллектив завода на новые трудовые рекорды: фронтовые комсомольско-молодёжные бригады выдавали по 300-400% плана, о чём писал «Муромский рабочий» в августе 1942 г. А если бы некому было работать на заводе, ремонтировать вагоны и строить тот самый бронепоезд-легенду?Для баланса силКак подтверждают некоторые участники СВО, в сложные времена все должны делать то, что могут лучше всего, и, конечно, что нужнее. Если, условно, варить сгущенку на молокозаводе, то нужно оставаться и варить. Если создавать эффективное лекарство, то оставаться и создавать. Если строить технику, то — строить технику... Ведь значение эффективности каждого специалиста в такие времена вырастает в разы.На днях гендиректор крупного предприятия в приватной беседе сказал, что на его производстве отсутствие каждого квалифицированного сотрудника, кто сейчас находится в зоне боевых действий, до сих пор ощущают очень остро. При этом топ-менеджер — патриот, поддерживает СВО словом и делом, но говорит о необходимости автоматических квот на специалистов-производственников — ради баланса, позволяющего сохранять производства. «Это нужно, в том числе, ради того, чтобы в СВО мы быстрее победили. Потому что на неё нужны серьезные ресурсы. А ресурсы предоставляем мы, промышленность. Не зря после Великой Отечественной говорили, что тыл — это половина Победы. Сейчас мы — тыл. И должны делать то, что должны. То, что умеем. Этим мы поможем лучше всего».Самое интересное, что один из участников СВО из Судогодского района с директором согласен. Когда его брату, оператору современной линии на мясокомбинате, осенью дали бронь, и тот расстроился, он сказал так: «Из тебя боец, как из меня парикмахер. Лучше работай! Еда нужна всем и всегда!».