В этом году Управление Судебного департамента Владимирской области отмечает свое 25-летие. С 1998 года Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его региональные органы организуют

В этом году Управление Судебного департамента Владимирской области отмечает свое 25-летие. С 1998 года Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его региональные органы организуют качественную работу судов и судебных сообществ по всей стране. Под руководством Вячеслава Калинина региональное Управление Судебного департамента продолжит и дальше держать курс, намеченный на достойную поддержку и обеспечение судов, который