Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Во Владимире на время пасхального крестного хода ограничат движение машин. Об этом рассказали в горадминистрации.16 апреля с 16 до 18 часов власти перекроют улицу Дворянскую, Большую Московскую, Большую Нижегородскую. Объезд будет организован по Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти-на-Лабе, Лыбедской магистрали.Изменятся маршруты движения общественного транспорта.Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.