В центре Владимира пришлось спилить старый черный тополь. Чёрный тополь возле областного Дома...

В центре Владимира пришлось спилить старый черный тополь.Чёрный тополь возле областного Дома работников искусств пошёл под топор. Этот факт встревожил творческую интеллигенцию Владимира и краеведов.Черный тополь (по- славянски - осокорь) рос слева от входа в областной дом работников искусств. Величественное дерево стояло здесь ещё в середине прошлого века. Напомним, бывший особняк издателя Исайи Коиля был отдан под коммунальные квартиры. В наше время тополь уже двумя стволами "дорос" до крыши ОДРИ. Как пояснила "Вестям" директор Дома работников искусств Оксана Шевцова, решение о срубе величественного дерева стала вынужденным. Черный тополь пророс корнями глубоко в землю. Нарушая коммуникации, разрушая фундамент и брусчатку. Кроме того, сам тополь уже погибал. Как доказательство - это фото. Ствол внутри был полым.